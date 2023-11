Stipulato il contratto di concessione per dodici anni del locale conosciuto con il nome di “Ex Terrazza”, porta d’accesso agli scavi archeologici e alla Laguna di Nora. Il nuovo locale che sorgerà - grazie a un investimento privato di 1.400.000 euro - prenderà il nome di “Rada di Nora”. Gli imprenditori che si sono aggiudicati la concessione, a fronte di un canone di di 69.650 euro annui, si sono presentati come raggruppamento di aziende locali: Agma gestioni srl e Mister Jingles cafè snc, già operanti da tempo nel territorio pulese nel campo della ristorazione.

Il nuovo intervento prevede la realizzazione di un locale di ristorazione bar polifunzionale concepito come attrattore per il turismo con la finalità supportare il polo archeologico di Nora e creare un servizio di destagionalizzazione garantendo l’apertura per 10 mesi l’anno.

Verrà inoltre fornito un servizio di docce esterne per i bagnanti nella parte retrostante in posizione riservata e facilmente raggiungibile dalla spiaggia.

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: «Faccio i miei migliori auguri agli imprenditori che si sono aggiudicati la concessione dei locali dell’Ex Terrazza di Nora. Questo importante investimento privato sarà l’occasione per valorizzare ancora di più l’area di Nora che tra poco sarà completata anche con i lavori nella Chiesa di Sant’Efisio nella casa del parroco, con un intervento di 340 mila euro finanziato dalla Città metropolitana di Cagliari, con il quale stiamo restaurando le facciate e le strutture interne».

© Riproduzione riservata