Anche la parrocchia di San Giovanni Battista ha il suo cartellone di appuntamenti estivi. Non solo messe, preghiere e confessioni: il parroco di Pula, don Marcello Loi, ha organizzato una serie di appuntamenti che animeranno la parrocchia. Il 30 luglio tornerà la festa della Madonna del mare di Nora, con la celebrazione di una messa in spiaggia prevista per le 10,30: il 15 agosto, festa dell’Assunta, con messa alle 19 nel piazzale di Nora, e a seguire processione in barca. Il 27 agosto, alle 18, festa di san Raimondo, con partenza della processione alle 18 dalla chiesa parrocchiale a quella consacrata al santo.

Negli appuntamenti non mancheranno anche i momenti tra fede, spiritualità, cultura e tradizione ai quali parteciperanno il biblista Michele Corona, la storica dell’arte Giulia Turco e l’arpista Chiara Vitone: previsti per domani e 18 luglio, e il 1° e 8 agosto. Il 29 luglio, in piazza di Chiesa, festa all’insegna della tradizione e del gusto con “Beni benius a Pratze Cresia”. Il 10 agosto, alle 21, “Mangia, bevi, ascolta”, l’esperienza della cena monastica in piazza.

Il centro sociale di Sarroch

A Sarroch invece proseguiranno per tutta l’estate le attività organizzate dall’assessorato alle Politiche sociali per i giovani e gli anziani. Ieri, intanto, ventuno adolescenti sono partiti questa mattina alla volta di Seulo per prendere parte al Summer camp che per dieci giorni permetterà loro di partecipare a diverse attività: la vacanza è un premio per i giovani che più di tutti hanno frequentato assiduamente le attività del Centro di aggregazione sociale durante la stagione invernale.

Bianca Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, introduce le altre novità: «Nei giorni scorsi abbiamo anche attivato la ludoteca estiva per i 50 bambini dai 4 ai 10 che si svolgerà anche negli spazi del Parco pubblico. Inoltre, sono iniziati i corsi per gli over 60 di pilates estivo e la ginnastica dolce nei giardini di Villa Siotto, e il corso di acqua gym a Porto Columbu. Per il recupero delle tradizioni sarde abbiamo avviato un corso per la realizzazione di cestini, che comincerà con la raccolta del giunco da essiccare e da utilizzare nel mese di settembre per il laboratorio».

© Riproduzione riservata