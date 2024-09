Si registrano altri due sbarchi di migranti nelle coste del Sud Sardegna. Ieri nell’intervallo di poche ore, nelle coste di Cala Verde e Abamar, sono sbarcati in totale 16 migranti provenienti da Algeria e Tunisia.

Il primo gruppo, sbarcato a Cala Verde intorno alle 17, era formato da 7 uomini e 2 donne. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pula. Tutti in buona salute, sono stati trasportati al Centro di Accoglienza di Monastir per le consuete procedure di fotosegnalamento. Stesso procedimento per il secondo gruppo sbarcato poche ore più tardi, verso le 21, formato da 7 uomini, anch'essi in buone condizioni di salute.

Entrambe le comitive hanno utilizzato dei barchini a motore. Le favorevoli condizioni meteorologiche hanno permesso una buona navigazione senza pericoli.

