Il Municipio illuminato di giallo e una mostra dedicata alle donne che si sono distinte per la propria caparbietà, lottando contro ingiustizie e pregiudizi: il Comune di Pula ha festeggiato così la Giornata internazionale della donna.

All’apertura della mostra fotografica, visitabile sino al 18 marzo durante gli orari di apertura della Biblioteca comunale, hanno partecipato gli alunni e le alunne della scuola primaria, le artiste della compagnia teatrale S’Arrolliu – che hanno offerto alcuni spunti di riflessione sulla piaga del femminicidio – e le ragazze della Consulta giovani. Il sindaco, Walter Cabasino, durante la cerimonia ha voluto ringraziare le donne di Pula: «Sono un pilastro fondamentale per la crescita della nostra comunità, non è facile conciliare gli impegni lavorativi e familiari eppure, chi in un modo chi in un altro, ce la fanno sempre». Inevitabile, poi, un pensiero a una delle donne presenti nella mostra fotografica: Graziella Casula, prima donna a diventare sindaco di Pula.

«Chi l'ha conosciuta da ragazza, da studentessa, la ricorda sempre in prima linea in difesa dei diritti. Io ho avuto la fortuna di conoscerla da grande nel pieno ruolo della sua carica istituzionale e nonostante la nostra diversa estrazione politica trovavamo sempre dei punti di condivisione. Era una donna lungimirante, decisa, tenace, forte, e generosa. Un ringraziamento sentito lo voglio rivolgere inoltre alle donne che contribuiscono a rendere viva questa amministrazione, alle funzionarie e alle dipendenti comunali, alle consigliere e alle assessore», ha concluso il primo cittadino.

