Denunciato a piede libero un uomo per bracconaggio a Pula.

È stato sorpreso dal Corpo Forestale nelle campagne del paese mentre posizionava lacci d’acciaio per catturare cervi e cinghiali.

Oltre ai lacci d’acciaio per cattura sequestrato un fucile da caccia modificato, coltelli illegalmente detenuti e un cinghiale selvatico. Deferito dalla Procura per porto abusivo dei coltelli e per i reati sulle armi.

© Riproduzione riservata