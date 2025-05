Un trekking alla scoperta del patrimonio nuragico di Santa Margherita: in occasione dell’edizione 2025 di Monumenti aperti, la Proloco, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e Nurnet- La rete dei nuraghi, ha organizzato un’escursione per conoscere la zona di Nuraxeddus.

Sotto la supervisione di guide professioniste e volontari, sarà possibile ammirare una delle zone archeologiche di epoca nuragica più interessanti del territorio. Il percorso, che si estende per circa 4 km con 160 metri di dislivello, immerso nella natura incontaminata, porterà i partecipanti alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche della zona e dell’imponente nuraghe Conca Moio.

L’escursione, gratuita e aperta a tutti gli amanti della natura e della storia, si terrà nel weekend tra il 31 maggio e il 1°giugno: per entrambe le date, il primo turno si terrà alle 10, mentre il secondo è previsto per le 15.

Il ritrovo per le escursioni avverrà in via San Michele, a Santa Margherita: per le iscrizioni è possibile contattare il numero 3460875035.

