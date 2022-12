Trecentocinquanta alberi di eucalipto da abbattere per garantire la sicurezza della viabilità di via Al mare e via Tevere, a Santa Margherita.

Il Comune ha pubblicato il bando di gara per l’assegnazione del taglio dei 350 eucalipti che si trovano nelle due strade della borgata di Pula. L’affidamento riguarda le imprese che operano nel taglio degli alberi per la produzione di legna da ardere e delle biomasse combustibili.

Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro l’11 dicembre, inviando un pec ai Servizi tecnologici del Comune. Il sindaco, Walter Cabasino, spiega la decisione di abbattere gli alberi presenti nei due viali della borgata.

«Si tratta principalmente di una questione di sicurezza – spiega - , di recente diverse di quelle piante sono state rese pericolanti dal forte vento che ha spazzato la nostra zona, è doveroso quindi evitare che gli alberi di eucalipto minaccino l’incolumità pubblica. Questa gara è riservata esclusivamente alle imprese del settore, sia per una questione di mezzi che di sicurezza nel taglio: per quanto riguarda la legna da ardere destinata alle famiglie del paese meno abbienti, gli uffici sono al lavoro per predisporre il bando».

