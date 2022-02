Un 30enne di Guasila è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per detenzione abusiva di armi e munizioni.

L’uomo, nel corso dei controlli delle armi detenute, è risultato in possesso di un fucile marca Bernardelli, modello CF Flobert cal. 9, 19 cartucce cal. 9 marca Fiocchi, acquistati con titolo in corso di validità in data 5 gennaio 2022 ma mai denunciate alla locale stazione dei carabinieri.

Il materiale è stato sequestrato fino alle decisioni dell’autorità giudiziaria.

