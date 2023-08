Salvate a Quartu Sant’Elena 25 tartarughine marine che avevano “perso” la strada di casa.

È successo al Poetto dove gli esemplari, dopo la schiusa, al posto di marciare verso l’arenile hanno imboccato la via sbagliata, quella della pista ciclabile che corre sul lungomare. A segnalare la loro presenza sono stati dei cittadini. Sul posto l’intervento del personale della Base navale del Corpo Forestale di Cagliari. Allertato dalla Sala Operativa, si è subito recato nella zona, prossima allo stabilimento balneare dell'Ottagono, ritrovando altre 25 tartarughine che vagavano disorientate dalla luce solare.

La pattuglia forestale le ha recuperate allertando contemporaneamente la Rete regionale per la protezione della fauna marina. Grazie all’intervento delle biologhe della AMP di Villasimius, le piccole tartarughe sono state portate in salvo: raccolte in un contenitore sterile sono state poi liberate del mare del golfo, in totale sicurezza.

Il nido di Caretta caretta da cui sono nate non era tra i 9 conosciuti in Sardegna, localizzati e costantemente monitorati dalla Rete Regionale oltre che dal Corpo Forestale. L’intervento ed il salvataggio è andato a buon fine anche grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno allertato il Corpo Forestale attraverso il suo numero di emergenza ambientale, 1515.

