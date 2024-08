Centinaia di persone hanno affollato la chiesa di San Gregorio Magno, a Pirri, per l’ultimo commosso saluto a Ninnino Orrù, ex presidente del Cagliari Calcio scomparso martedì a 84 anni. Ninnino era stato prima il vice di suo fratello Tonino, dal 1987 al 1991, poi presidente dal 1991 al 1992 prima della cessione del club a Massimo Cellino.

«La sua esistenza è stata ricca di tante realizzazioni. La sua passione per il calcio gli ha permesso di scrivere come vicepresidente e poi come presidente del Cagliari Calcio pagine di gloria per la Sardegna», ha dichiarato Monsignor Ottavio Utzeri, che ne ha celebrato le esequie, durante l’omelia. «Di questo dobbiamo essergli grati, perché lo sport vissuto con passione è un contributo importante per la società».

Tra i tanti presenti nei banchi della chiesa anche ex collaboratori, ex giocatori come Matteoli e Copparoni, l’amministratore delegato del Cagliari Carlo Catte in rappresentanza della società e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Sul feretro anche i fiori inviati da Claudio Ranieri, che sotto la presidenza di Ninnino Orrù conquistò una storica salvezza dopo la scalata dalla serie C alla A.

