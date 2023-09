I Carabinieri della Stazione di Samatzai, in collaborazione coi colleghi della Compagnia di Sanluri, a Pimentel hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 49enne del luogo, disoccupato.

L'uomo deve scontare 6 mesi di reclusione per un furto in abitazione, avvenuto a Pimentel nel 2014.

Nel corso di un controllo nella casa in cui si trovava, sono stati rinvenuti due contenitori in vetro e sei buste trasparenti contenenti 1,150 kg circa di dosi essiccate di marijuana e 1 bilancino di precisione. In una terrazza sono state ritrovate 13 piante di marijuana dell'altezza media di 1,50 metri. In un'altra camera 62 cartucce a pallini cal. 12, detenute abusivamente.

Di qui l’arresto anche per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizionamento.

(Unioneonline/D)

