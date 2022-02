Svolta nelle indagini relative all’auto che due giorni fa è stata data alle fiamme a Decimoputzu, in località Case Sparse. La Peugeot 206 è risultata di proprietà di un 41enne di Sestu ed era stata rubata il 10 febbraio.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri di San Sperate, e i vigili del fuoco di Iglesias che avevano spento il rogo.

Ieri a Decimomannu la vicenda è stata ricostruita e un 44enne di Decimoputzu è stato denunciato a piede libero per ricettazione: è stato infatti identificato come l’autista della macchina rubata e poi bruciata. Le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza esaminate dai militari non lasciano alcun dubbio.

