Dal novembre 2020 al febbraio scorso ha percepito il reddito di cittadinanza pur senza averne i requisiti. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Sarroch che hanno denunciato un 45enne.

L’uomo, quando aveva presentato la domanda per ottenere il beneficio, non aveva dichiarato di essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Sarroch e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla propria compagna, secondo un provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari l’8 maggio 2020.

Nel periodo considerato ha ricevuto complessivamente 7.938 euro. Somma che sarà difficile recuperare in quanto già spesa e in virtù del fatto che il 45enne vive in condizioni di quasi indigenza.

