Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto ieri sera sulla 196, vicino a Villasor. Un 32enne è uscito di strada nel tentativo di evitare un cane randagio sbucato da una cunetta. L’auto si è cappottata ed è finita contro la recinzione metallica della base dell’Aeronautica militare di Decimomannu, danneggiandola per una trentina di metri.

Il guidatore è rimasto ferito e, soccorso da un’ambulanza del 118, portato in codice giallo – non in pericolo di vita – all’ospedale di Monserrato per i diversi traumi subiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sanluri: i documenti di guida, assicurativi e di circolazione della Fiat Grande Punto sono risultati in regola.

