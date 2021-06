Due uomini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Serramanna per truffa e frode informatica.

Secondo quanto ricostruito dai militari, G.O., 46enne di Solofra (Avellino), e S.L., tarantino classe 1966, utilizzando un account internet che in apparenza era riconducibile a una banca online, sono riusciti a carpire, attraverso raggiri, i codici di accesso di un conto corrente intestato a un 30enne di Serramanna. La vittima ha presentato denuncia-querela e sono in seguito scattate le verifiche.

I due truffatori hanno eseguito bonifici per un totale di 3.300 euro su postepay e conti correnti a loro riconducibili.

