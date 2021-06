Tre apparecchi da intrattenimento sono stati sequestrati dai funzionari ADM (Agenzia Dogani e Monopoli) di Cagliari in un esercizio di Uta in quanto non conformi e privi dei titoli autorizzatori.

Le sanzioni amministrative contestate vanno dai 5mila ai 50mila euro ad apparecchio e, in caso di mancata oblazione, è prevista la chiusura del locale per un periodo da 30 a 60 giorni.

Le violazioni verificate sono quelle relative all’art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS (apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS) e all’art. 110, comma 9, lettera d) TULPS (apparecchi privi dei titoli autorizzatori).

