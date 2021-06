Grosso incendio alla periferia di Settimo San Pietro.

Le fiamme hanno aggredito un casolare e sarebbe scoppiata anche una bombola.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i forestali e i volontari del Masise.

Al via accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

Fiamme si registrano anche in diverse altre parti della provincia, in Marmilla e nel Campidano con grande mobilitazione dei vigili del fuoco e di volontari per limitare i danni.

