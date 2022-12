Perquisizione e arresto. Intervento dei carabinieri ieri a Ussana nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio degli stupefacenti.

I militari del reparto operativo della Compagnia di Dolianova insieme a una pattuglia del Radiomobile dello stesso reparto, dopo aver raccolto alcune informazioni e avendo fondati sospetti su un attivo giro di droga, hanno perquisito la casa di un 25enne disoccupato.

In totale sono stati sequestrati 2.027 grammi di marijuana, oltre due chili dunque, 34 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento in dosi come bustine di cellophane e altro, denaro in banconote di vario taglio, probabile provento dello spaccio, per 1.200 euro.

Il giovane, che è stato arrestato, oggi affronterà il giudizio con rito direttissimo al tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata