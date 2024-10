La Carlo Felice riapre a quattro corsie a Nuraminis, con strada percorribile da questa mattina anche in direzione Cagliari. Ma in parte dei poco più di tre chilometri riqualificati, il limite di velocità sarà di 50 chilometri orari, almeno fino a gennaio. Perché quella per Anas, quindi secondo il codice della strada, è ancora area di cantiere: le lavorazioni non sono terminate, sono necessarie delle rifiniture ed è previsto il transito di mezzi. E comunque, a breve, inizierà un ulteriore rilevante intervento, che comporterà una nuova deviazione: tra la fine del mese e novembre dovrà essere demolito e ricostruito il cavalcavia al chilometro 27,300, fondamentale collegamento con la viabilità interna per Serramanna e Nuraminis.

Nell’attesa dell’inizio dei nuovi disagi per chi viaggia sulla principale strada della Sardegna, a regolamentare il traffico sul tratto appena riaperto c’è un’ordinanza della società di gestione delle strade.

Si legge che viene imposto «il limite di velocità di 50Km/h, con divieto di sorpasso, dal km 27+300 al km 28+800, in direzione Sassari, fino alle ore 24 del 15 gennaio». Stesso limite dal km 22+300 al km 27+300, sempre in direzione nord, «su corsia di marcia, corsia di sorpasso». Lo stesso vale per chi viaggia nella direzione opposta.

L’ordinanza prevede anche una serie di variazioni, sulle rampe ma non solo, che verranno indicate sul posto con segnaletica di cantiere.

Enrico Fresu

