Sono terminati i lavori legati alla rotatoria tra via Nazionale, via Roma e via Matteotti a Nuraminis.

Nella tarda serata di ieri la rotatoria, nata per regolare la viabilità in seguito all’istituzione del senso unico di marcia della via principale, è stata aperta al traffico veicolare.

«La rotatoria realizzata permette di mettere in sicurezza un incrocio che ha sempre creato problemi con le precedenze. Le varie quote stradali sono state uniformate per regolare al meglio il deflusso delle acque. Ritengo sia un arricchimento sia in termini di sicurezza che come arredo urbano nel centro abitato», dichiara il primo cittadino Stefano Anni.

Durante la realizzazione, la struttura è stata al centro di diverse polemiche a causa della pendenza, ritenuta eccessiva e pericolosa, che non convinceva i cittadini.

«Ogni opera pubblica si può prestare a critiche e non comprensione da parte di alcuni cittadini, ma la cosa più importante è agire e programmare nell'interesse della collettività», prosegue Anni.

In programma gli ultimi lavori di abbellimento: la settimana prossima saranno aggiunti il prato verde e l’illuminazione a LED.

