È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Nurallao, dove un trattore carico di legna per il fuoco di Sant’Antonio si è ribaltato travolgendo gli occupanti e alcune persone che si trovavano accanto.

I feriti sono otto: il più grave ha riportato un trauma toracico e la frattura di un braccio ed è stato trasportato al Brotzu con l’elisoccorso. La prognosi è riservata. Gli altri sono stati trasferiti in vari ospedali (Policlinico, Isili e San Gavino) in codice rosso, per dinamica. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Isili il mezzo, carico di tronchi per il grande fuoco della notte del 16 gennaio, si è ribaltato schiacciando chi stava sul cassone, sopra il carico, e alcuni che camminavano accanto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dal trattore e dalla legna.

Enrico Fresu

