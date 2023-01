Nuovi giochi nei parchi comunali e nei giardini di Quartu. Una riqualificazione delle aree che ha il duplice scopo di garantire più sicurezza ai bimbi e punti di aggregazione per le famiglie.

L’amministrazione ha investito in totale 100mila euro: gli interventi interessano il Parco Parodi, sul lungomare di Flumini, il Parco Europa, il Parco Matteotti e il parchetto all’angolo tra via Sant’Antonio e via Portogallo.

«Era uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale - spiega l’assessora ai Territori Extraurbani Tiziana Cogoni - e ora si appresta a diventare realtà, insieme a un potenziamento delle strutture ai fini di una maggiore inclusione. La scelta dei giochi si è infatti basata su criteri ludici ed ergonomici in grado di rispondere alle diverse esigenze di tipo motorio, intellettivo e visivo, consentendo a tutti, compresi i bimbi diversamente abili, la condivisione dell’esperienza di gioco».

Importante l’aspetto dell’inclusività, che permetterà anche ai bimbi diversamente abili di fruire dei nuovi giochi. Inoltre, viene sottolineato, sono state sistemate le pavimentazioni affinché siano piano e prive di ostacoli e scalini. Al Parco Parodi e al Parco Europa i nuovi giochi sono stati dotati anche di anti-trauma, quindi con superficie in grado di attutire eventuali cadute accidentali.

«Abbiamo già posizionato i nuovi giochi e ne abbiamo messi in sicurezza altri, con un controllo generale che ha portato anche alla rimozione di alcuni cesti non più adatti perché rovinati - conclude Tiziana Cogoni -. Non sono subito utilizzabili solo perché siamo in attesa della certificazione del Rup, al quale spetta l’ultimo via libera ai fini della sicurezza».

Solo qualche giorno di attesa, assicura l’esponente della Giunta Milia.

