Il Comune di Villaputzu pianifica la crescita e lo sviluppo attraverso investimenti importanti sulle scuole e sull’istruzione.

Lo dice il sindaco Sandro Porcu: “Puntare sulla scuola significa credere in un futuro migliore per il nostro paese e per l’intero territorio del Sarrabus”.

“Con grande orgoglio – aggiunge il primo cittadino - informiamo che è stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il concorso di progettazione per la costruzione delle nuove scuole. Il nostro Comune risulta tra i Comuni italiani finanziati dal bando PNRR per la costruzione di nuove scuole. Sono stati stanziati 4 milioni e 975.228 euro”.

