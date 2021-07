Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari impegnate dalla notte sino alle prime ore del mattino per una serie di incendi di vegetazione e masserizie nel Cagliaritano.

I primi interventi si sono tenuti in località "Terra Mala" in territorio del comune di Quartu Sant'Elena e vicino alla statale 554 a Selargius.

Un altro incendio intorno alle 22:30, che poteva raggiungere anche vaste proporzioni per la fitta vegetazione di canneti, si è sviluppato vicino alla linea ferroviaria della località "Giliacquas" in territorio del comune di Elmas.

Sul posto hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area due squadre di pronto intervento coadiuvate da tre squadre antincendio di Volontariato della Protezione Civile Regionale.

Altri interventi sempre per incendi di sterpaglie in un'area rurale vicino alla statale 131 a Monastir.

Alle 3:00 circa un altro rogo di masserizie, che si è propagato anche alla vegetazione, si è sviluppato in via Grecia a Quartu Sant'Elena. Altro intervento in un'area rurale vicino alla statale 554 a Quartu Sant'Elena, in fiamme cumuli di rifiuti abbandonati e sterpaglie.

I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dei vari roghi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata