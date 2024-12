Prosegue il calendario degli eventi natalizi a Monastir gestiti dalle varie associazioni culturali del paese in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Dopo i mercatini, la colletta alimentare, l’accensione del presepe e l’apertura della casa di Babbo Natale nella sede della Pro Loco, oggi l’appuntamento sarà nel Centro di Aggregazione Sociale con lo spettacolo di marionette “Efisio e la peste” di e con Daniele Pettinau.

L’evento seguirà l’ultima donazione di sangue dell’anno, organizzata dall’Avis di Monastir, che ha raggiunto il sold out. «Abbiamo avuto tante richieste, questa volta ci è stato concesso di prendere ben 30 donatori — afferma la presidente dell’associazione Patrizia Utzeri — questo per noi è un risultato straordinario e speciale, soprattutto in concomitanza con il Natale».

Lo spettacolo rientra nelle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco e dal Comune. «Siamo orgogliosi della sinergia che si è creata tra associazioni culturali e di volontariato per questi eventi natalizi. Le donazioni rappresentano un segnale di speranza per tante persone e i bambini sono il futuro e devono vederlo come un momento di allegria e svago», afferma il vicesindaco Gianluca Lampis.

