Un 21enne di Ussana, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Norm di Dolianova per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era in compagnia di una 25enne di Sestu, quando è stato fermato per un controllo dai carabinieri.

La ragazza è stata trovata in possesso di 4 grammi di hashish nella borsa.

In casa del 21enne, in camera da letto, sono state trovate diverse bustine di cellophane contenenti 15 grammi di cocaina, 50 di hashish e 150 di marijuana, oltre a un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e 980 euro in banconote di vario taglio, verosimile frutto dell'attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Il giovane è stato giudicato con rito per direttissima e l'arresto convalidato, mentre la 25enne verrà segnalata alla Prefettura di Cagliari quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

