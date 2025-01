Altre spiagge inclusive la prossima estate a Muravera e Costa Rei “senza alcuna contrapposizione a iniziative sociali di volontariato già esistenti e patrocinate dal Comune negli anni passati”. Lo ha chiarito l’amministrazione di Muravera dopo la presa di posizione dell’associazione Domu Mia che aveva accusato il Comune di non averli coinvolti nel progetto “Spiagge inclusive”. Domu Mia infatti due anni fa ha inaugurato la prima spiaggia inclusiva a San Giovanni “e ci dispiace – aveva detto il presidente Ninni Santus – non essere stati coinvolti in quest’ultima iniziativa, a nostro avviso il comportamento del Comune evidenzia una grave mancanza di capacità di coinvolgere gli attori sociali che operano sul territorio”.

Di tutt’altro avviso il Comune che in una nota sottolinea come, appunto, non ci sia alcuna contrapposizione. Il progetto, infatti, potrà essere realizzato con la stessa formula del “pulmino solidale” usato a scopi sociali, iniziativa cioè col patrocinio del Comune e il contributo economico degli operatori commerciali del paese. Sarà dunque fondamentale il supporto degli imprenditori locali, che potrebbero finanziare le attrezzature in cambio di spazi pubblicitari.

