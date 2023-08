I devastanti incendi che hanno colpito Muravera e, in particolare, le località di Feraxi e Piscina Rei sono stati il tema della conversazione telefonica intercorsa fra il sindaco, Salvatore Piu, e il presidente della Regione, Christian Solinas.

In una nota del Comune il sindaco Piu dice che il presidente Solinas «si è interessato per inviare rinforzi nelle zone del nostro territorio colpite dai roghi e, in particolare, i tre Canadair che si sono rivelati decisivi nella difficile lotta alle fiamme. Ci è stato assicurato il sostegno della Regione per far fronte a questa sciagura che ha devastato il nostro territorio causando non solo danni all'ambiente ma anche cancellando importanti realtà agricole e produttive. Ho espresso al presidente della Regione il ringraziamento dell'amministrazione comunale e della cittadinanza muraverese per gli sforzi fatti dalla macchina regionale per portare aiuto alla nostra gente».

Ora si fa la conta dei danni: la stima è di circa 50 ettari di terreni distrutti, ma si tratta di dati assolutamente ufficiosi in attesa di conferma con i sopralluoghi già programmati.

«È stato un inferno – commenta Fabio Piras, assessore all'agricoltura del Comune di Muravera – : il fuoco ha distrutto la macchia mediterranea, pascoli e seminativi, agrumeti ed altre colture, impianti elettrici e di irrigazione. Distrutti anche due grossi mezzi utilizzati da un privato per interventi sul territorio. L'incendio è durato 17 ore, dalle 22 di sabato alle 15 di ieri, nonostante gli elicotteri, i Canadair e il gran lavoro dei Vigili del fuoco e delle altre squadre a terra». «Il fuoco – ha aggiunto Piras – è partito dal ponte sul Picocca in territorio di San Vito, raggiungendo poi Feraxi e danneggiando anche aziende agricole. Nel pomeriggio poi l'inferno a Piscina Rei. Ora si fa la conta dei danni».

«Siamo di fronte all'assurdo – commenta con amarezza il sindaco Salvatore Piu – . I piromani hanno agito con una strategia ben precisa, una barbarie che ha portato a danni incalcolabili: questa è l'amara realtà. Qualcuno dovrà pur pagare».

© Riproduzione riservata