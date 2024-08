Aggiungi un posto a tavola, lungo la via Roma di Muravera. E così ieri sera, per l’ormai tradizionale “Cumbidu” di Ferragosto, tantissimi turisti sono stati ospitati dai muraveresi nelle diverse tavolate sistemate, appunto, lungo il tratto centrale della via Roma (dalla Piazza Europa al bar Paderi).

Un grande successo, con i circa mille posti a disposizione che sono stati occupati in pochissimo tempo. «È come se ogni famiglia per una sera – ha detto Carlo Deidda, l’ideatore della manifestazione nel 2016 - cucinasse per cinque anziché per tre. Puntiamo a riscoprire sempre più lo spirito dell’ospitalità e dell'accoglienza».

Ad apparecchiare le tavolate – con la regia della Pro Loco di Muravera – le associazioni del paese. Tantissime le prelibatezze che sono state servite come, ad esempio, malloreddus, maialetto arrosto, salumi, formaggi e pratzidas. Oltre a dolci, vino e buona musica.

