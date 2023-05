Garantire l’operatività di una guardia medica turistica per 24 ore al giorno a Costa Rei per l’estate 2023. È la richiesta del sindaco di Muravera, Salvatore Piu, nella sua veste di responsabile della Sanità dell'Unione dei Comuni dei Sarrabus.

Il primo cittadino ha scritto al direttore generale dell'Asl 8, Marcello Tidore, all'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, al direttore generale Ares per l'emergenza-urgenza, Annamaria Tomasella, e al responsabile del distretto sanitario del Sarrabus-Gerrei, Massimo Carboni per chiedere l'operatività del servizio anche per Muravera, Villasimius, Castiadas, San Pietro e Villaputzu.

«In tali località - ha spiegato - si raggiungono cifre di presenze giornaliere superiori ai centomila abitanti. Le sedi per le guardie mediche non mancano e sono già attrezzate per l'inizio di un'attività fondamentale per un territorio turistico come il nostro».

Ad aprile la Asl di Cagliari ha pubblicato un bando per la ricerca di medici da adibire proprio al servizio di guardia medica turistica. Ma i timori che, come lo scorso anno, località importanti come Costa Rei possano rimanere senza questo servizio sussistono.

«Nell'estate del 2022 - ha sottolineato Roberta Laconi, consigliera comunale di Muravera con delega alla Sanità - Costa Rei è rimasta priva di guardia medica turistica nonostante ce ne sia stata assicurata l'operatività. Ci auguriamo di non dover rivivere l'esperienza dello scorso anno e poter dare ai tanti villeggianti che scelgono Costa Rei per le loro vacanze la sicurezza di poterne disporre. I locali di via Ichnusa sono pronti per ospitare il personale sanitario».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata