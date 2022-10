Il Consiglio comunale di Muravera ha approvato una variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a 505mila euro.

La somma sarà tra l'altro utilizzata per continuare ad intervenire sulla dotazione informatica dello stesso Comune, per incarichi professionali di ingegneria urbanistica e per lo studio sullo stato delle lottizzazioni di Costa Rei.

E ancora per lavori di manutenzione straordinaria della chiesa campestre di San Giovanni, per realizzare le tribune nella palestra comunale, per la viabilità turistica e delle piste ciclabili e per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

