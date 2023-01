Regalo di fine anno per Franco Ziri, 60 anni, titolare dello storico negozio di abbigliamento Caria tra le vie Vittorio Emanuele e La Marmora a Quartu Sant'Elena.

Nei giorni scorsi, sfogliando tra la posta elettronica, si è trovato davanti una pec di certo poco gradita. Tutta per lui, e soprattutto tutta da pagare, entro cinque giorni per avere una riduzione e comunque in fretta prima che si attivino le penali, una multa per avere lasciato l’auto in sosta sopra le strisce pedonali.

Fin qui niente di strano. Peccato però che la sanzione sia stata firmata dalla Polizia locale di Napoli per una sosta in via Bagnoli il 24 novembre del 2022. Ma Ziri a Napoli, non c’è mai stato. E soprattutto non certo quel giovedì 24 novembre quando come ogni giorno era al suo posto in negozio ad accogliere i clienti.

Così adesso, passati anche i cinque giorni utili per avere la riduzione tra tentativi andati a vuoto di parlare con la polizia locale napoletana, è pronto a presentare ricorso al Giudice di pace. Non tanto per la cifra che non è altissima, 92,50 euro, ma per tutti i disagi che ne seguono e soprattutto «perché non è giusto dovere pagare per un errore del genere. Che mi dimostrino che quel giorno io ero a Napoli».

