Inseguimento dei carabinieri, a sirene spiegate, a Villaputzu.

Un uomo, a bordo di una Ducati, all’altezza del ponte sul Flumendosa, sulla provinciale 123, aveva superato diverse auto ferme al semaforo, passando poi col rosso.

I militari si sono messi alle sue spalle: il motociclista è riuscito ad allontanarsi ma il numero di targa era stato annotato.

In pochi minuti è stato identificato e i carabinieri sono andati sotto casa ad aspettarlo. L’uomo è arrivato dopo circa un’ora. Nell’occasione hanno effettuato anche una perquisizione recuperando un coltello a serramanico lungo 16 centimetri, 7,3 grammi di marijuana essiccata, mezzo grammo di infiorescenze di marijuana non essiccata e 5,6 grammi di semi di marijuana.

Il centauro stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti.

Per lui anche una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, e le contravvenzioni – cifra da stabilire – per le violazioni al codice della strada.

