Ci avevano sperato. Hanno anche organizzato una grande mobilitazione di amici e appassionati per contribuire alle ricerche. Ma stamattina i rappresentanti del gruppo di fuoristradisti “Off-Road Sud Sardegna” hanno ricevuto la notizia peggiore: il corpo di Davide Manca, uno di loro, è stato trovato senza vita a poche centinaia di metri dal punto nel quale le acque impazzite del Rio Camboni l’hanno travolto sabato notte, mentre tentava il guado con il suo fuoristrada.

Oggi è il giorno del dolore. la cui espressione è affidata a un post sulla pagina Facebook dalla quale era partito l’appello per partecipare alle ricerche. «Da oggi saremo tutti più poveri. Poveri di un sorriso sempre brillante, poveri di una pacca sulla schiena di incoraggiamento, poveri di una risata contagiosa, sempre, in ogni situazione. Poveri di un compagno di avventure, poveri di un grande amico. Oggi il mondo fuoristradistico e non piange. Ma tutti siamo stati fortunati ad averlo avuto nella nostra vita».

Poi il saluto, l’ultimo: «Seconda ridotta e acceleratore a palla Davi, vola alto, altissimo».

