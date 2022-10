La moria di pesci nel Molentargius sta creando i primi disagi anche sul versante quartese dello stagno. Diversi ciclisti hanno notato i pesci galleggiare sull’acqua in via di putrefazione. «Stavo facendo la solita passeggiata sulle due ruote – ha detto un cicloamatore – quando ho notato l'acqua praticamente coperta da pesci morti, probabilmente di recente visto che l'aria non era ammorbata. Un fenomeno che avevo già notato alcuni anni fa anche nella parte quartese del parco».

«Un fenomeno ciclico – spiega il presidente del Parco di Molentargius, Stefano Secci -. I pesci entrano da Su siccu e risalgono i canali, morendo per asfissia. Succede per mancanza di ossigeno a causa del caldo o in concomitanza con le le piogge abbondanti che intorbidiscono l'acqua dello stagno».

