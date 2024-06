Il Campo Largo, dunque, a Monserrato non l'ha spuntata, diversamente che negli altri Comuni della Sardegna dove si è presentato. Ma non l'ha spuntata di poco, infatti lo scarto tra i due contendenti – Tomaso Locci e Valentina Picciau – è di soli 185 voti. Ed è proprio questo divario così stretto che ha provocato molto rammarico tra i sostenitori dell'ormai ex candidata sindaca. La cittadina dell'hinterland cagliaritano, quindi, è l'unico centro nell'Isola dove il Campo Largo non ha attecchito.

Inevitabile la delusione di Picciau e dei suoi sostenitori, che fino all'ultimo hanno sperato e anche creduto in una rimonta. La delusione la si vede negli sguardi di tutti coloro che aspettavano i risultati nella sede elettorale di via del Redentore. Occhi lucidi, sgomento.

In sede c'erano anche la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra e il consigliere regionale capogruppo dei Progressisti Francesco Agus che, insieme agli esponenti del Movimento 5 Stelle regionale, hanno sostenuto la sua campagna elettorale. Picciau incassa la sconfitta con pacatezza e nonostante l'amarezza, sembra vedere comunque il bicchiere mezzo pieno, poiché in questo secondo ballottaggio ha preso più voti rispetto a quanto ne prese in quello del 2019.

