Scontro fra due camion e un'auto sulla statale 554, in direzione Cagliari, all'altezza di via Giulio Cesare, al bivio per Dolianova.

Una persona è rimasta ferita.

Sul posto la Polizia locale col comandante Nannini e i Vigili del fuoco per i rilievi di legge e per rimuovere i mezzi coinvolti.

