Sta decisamente meglio l'automobilista ricoverato ieri sera in ospedale dopo l'incidente sulla 554. Il ferito, che era stato accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso in codice rosso, si è subito ripreso col peggio poi superato.

Il secondo automobilista era invece finito in ospedale in codice giallo con contusioni superficiali.

Intanto i carabinieri di Monserrato e Quartu stanno chiudendo gli accertamenti per risalire alle cause dell'incidente, avvenuto fra due auto, all'incrocio tra la 554 e la statale 387 in territorio di Monserrato. Tra le ipotesi, un guasto al semaforo, ma in merito nessuna certezza ancora.

La strada come è noto è stata ieri anche chiusa al traffico, riaperta sempre in serata dall'Anas non appena le condizioni lo hanno permesso.

