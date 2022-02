Indagini in corso nel Cagliaritano per rintracciare il ladro d’auto che ieri ha rubato una Ford Fusion nel capoluogo, andandosi poi a schiantare contro un semaforo a Monserrato, per fuggire, infine, e fare perdere le sue tracce.

Il tutto è accaduto nel giro di neanche due ore. L’auto, di proprietà di un pensionato, è stata sottratta poco dopo le 6 del mattino. Poco dopo le 8, invece, la fine della corsa del ladro, che –forse per l’alta velocità - ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro il palo semaforico tra via del Redentore e via Sorgono, a Monserrato.

Dopo l’impatto, l’uomo è sceso ed è fuggito. Il semaforo colpito dall’auto (rimasta danneggiata nella parte anteriore) si è invece “sdraiato” sulle rotaie della metropolitana leggera e il traffico si è dovuto interrompere per consentire ai tecnici Arst di intervenire.

Come detto, i militari hanno avviato accertamenti per individuare il responsabile.

