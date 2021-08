Terremoto nella giunta monserratina: il sindaco Tomaso Locci ha revocato l’incarico all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Garau, la decisione è stata ufficializzata dallo stesso primo cittadino nella serata di oggi. Lascerà quindi il suo posto in giunta l’ingegnere Garau, nominato assessore tecnico nella seconda giunta Locci con l’incarico di dare una svolta alle opere pubbliche in città.

Un ruolo che Giuseppe Garau ha svolto con apprezzamenti da entrambi gli schieramenti in consiglio, molti dei traguardi raggiunti dall’attuale amministrazione portano la sua firma: la riqualificazione degli asfalti e marciapiedi, la messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici di competenza del comune, gli interventi negli impianti sportivi del comparto 8 e quelli relativi alla riduzione del rischio idrogeologico in diverse zone della città.

Il primo cittadino Tomaso Locci commenta la revoca con un ringraziamento per il lavoro svolto negli ultimi due anni da quello che ormai è un suo ex assessore: "Mi dispiace ma avevo ormai deciso per questioni politiche e amministrative che se ci fosse stato da sostituire qualcuno non avrei guardato in faccia nessuno, niente di personale ma avevamo bisogno anche di cambiare approccio con gli uffici ed era necessario fare un cambiamento – ha detto ancora il primo cittadino – ringrazio Giuseppe Garau per il suo buon lavoro e lo ringrazio ulteriormente per la fiducia che ci ha dato facendo parte di questa squadra però, come capita con tutti gli assessori tecnici, si sostituiscono per dare nuovi impulsi e per avere risposte differenti che magari mi aspetto da un altro professionista”.

Nel frattempo, in attesa della nomina del successore di Giuseppe Garau, lo stesso primo cittadino terrà per sé la delega ai Lavori pubblici. Nella tarda serata di domani è prevista una riunione della maggioranza che sostiene la giunta, in quella sede il sindaco potrebbe già annunciare il nuovo componente della sua giunta.

