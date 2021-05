Malviventi in azione nella notte a Monserrato, in via Carbonara, dove è stata forzata la porta d'ingresso all'androne di una tabaccheria.

Nessun danno alla seconda porta che garantisce l’accesso al locale. Nello spazio intermedio, nell'androne, i malviventi hanno però scassinato una macchina distributrice di sigarette e gratta e vinci.

I carabinieri di Monserrato stanno visionando le telecamere dell'esercizio pubblico.

(Unioneonline/v.l.)

