La città di Monserrato, viste le innumerevoli richieste, sarà ancora sottoposta a disinfestazione contro le blatte.

Gli interventi sono previsti nei giorni 28 agosto, 4 settembre e 11 settembre 2024, dalle 8:30 alle 12:30. A occuparsene sarà la ditta Proservice, incaricata dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Il 28 agosto si interverrà in via Dell'Aeronautica, via Pio X e il vicolo, via Della Conciliazione, via Pio VII e il vicolo adiacente, vico 4°, 5° e 6° di Via Zuddas. Il 4 settembre, invece, in via Giulio Cesare. E infine l’11 settembre nei vicoli di via Giulio Cesare, in via Aureliano, in via Alessandro Severo, in via Tito Sempronio Gracco e vicoli associati, in via Traiano, via Adriano e i relativi vicoli.

Per garantire l'efficacia del trattamento e la sicurezza degli spazi, è fondamentale seguire alcune precauzioni. Non parcheggiare automezzi sopra i pozzetti fognari e allontanare biancheria, erbe aromatiche, giocattoli e animali domestici dalle zone interessate. Gli oggetti mobili esterni, così come gli alimenti e gli animali domestici, devono essere riposti all'interno degli edifici. Gli infissi devono rimanere chiusi durante la disinfestazione e per almeno 30 minuti dopo il trattamento. Durante l'intervento e per 30 minuti successivi, è vietato il transito e lo stazionamento di persone e animali nell'area trattata.

Si consiglia anche di chiudere temporaneamente gli scarichi domestici e di versarvi un prodotto disinfestante per prevenire la dispersione degli insetti.

