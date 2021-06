I carabinieri della Stazione di Monserrato hanno notificato a un 45enne con precedenti di polizia, attualmente già in carcere a Uta perché arrestato in flagranza dagli stessi militari per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari-Ufficio Gip.

Secondo le accuse l’uomo ha dato fuoco alla macchina di un assicuratore e di suo fratello: con il primo aveva avuto una discussione l'estate scorsa a Monserrato. Era andato a sbattere con la propria auto contro quella dell’assicuratore e ne era nata una polemica, con tanto di minacce con cacciavite da parte dell’arrestato.

Il 45enne era stato denunciato dai carabinieri per minacce ed altro: successivamente, a cavallo fra 2020 e 2021, è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre arrivando in moto con un’altra persona dava fuoco alle automobili dell'assicuratore e di suo fratello che fa lo stesso mestiere.

L'ipotesi di reato accolta dal pubblico ministero e poi dal Gip è quella di "atti persecutori". Scontata la prima condanna l'uomo ne dovrà affrontare un'altra.

(Unioneonline/D)

