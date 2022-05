Intervento dei Vigili del fuoco per soccorrere un cavallo rimasto bloccato dopo una caduta in un’azienda agricola sulla statale 387 in territorio di Monserrato.

L’animale probabilmente è scivolato nella notte all’interno di un box, non riuscendo a sollevarsi anche a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia che si è abbattuta nella zona.

È stato il proprietario a rivolgersi ai Vigili del fuoco. La sala operativa del 115 ha così prontamente inviato sul posto una squadra della sede centrale del Comando di Cagliari e gli operatori hanno imbragato l'animale riportandolo sulle quattro zampe.

L’animale non ha riportato alcun danno.

© Riproduzione riservata