Arresti domiciliari per un 50enne di Monserrato per atti persecutori nei confronti della ex moglie. I carabinieri della Stazione hanno eseguito ieri l'ordinanza della misura cautelare con l'uomo che è stato accompagnato in casa con l'ordine ovviamente di non avvicinare o comunque di raggiungere in qualche modo la donna.

In merito i militari della Stazione non hanno fatto trapelare indiscrezioni.

Sembra comunque che l'indagato perseguitasse da tempo la ex in tutti i modi possibili tanto che il magistrato dopo una segnalazione dei carabinieri ha disposto i domiciliari per l’uomo che nei prossimi giorni dovrebbe essere convocato e interrogato dallo stesso magistrato alla presenza del legale di fiducia.

