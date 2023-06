Accusato di truffa e furto, un 32enne cagliaritano è stato arrestato dai carabinieri di Monserrato dopo lunghe indagini legate ad un singolare presunto raggiro. L'indagato, finito stasera nel carcere di Uta, avrebbe proposto a diversi anziani del pesce fresco a buon prezzo.

Sosteneva di averlo a disposizione, chiedeva i soldi, ma puntualmente avrebbe "incassato" senza mai consegnare il pesce. Avrebbe anche accompagnato a casa una pensionata di 80 anni per prendere i soldi per l'acquisto, con l'indagato che avrebbe approfittato di un attimo di disattenzione dell'anziana per rubarle i gioielli.

Della vicenda si sono occupati i militari della stazione di Monserrato che oggi, su decisione del giudice inquirente, hanno fermato il presunto ladro e truffatore, portandolo poi in carcere a disposizione dello stesso magistrato.

© Riproduzione riservata