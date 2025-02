A Monserrato si attende ancora l'apertura dei campi da padel in via San Fulgenzio (nell'ex campo da calcio San Mauro). L'annuncio della loro realizzazione risale a due anni e mezzo fa.

Fino a quel momento Monserrato ne era priva. Ora i campi ci sono, nuovi di zecca. Il problema è che sono ancora chiusi.

A fine gennaio dell'anno scorso il sindaco Tomaso Locci aveva ricevuto rassicurazioni dalla ditta che li ha realizzati, che entro tre mesi si sarebbero aperti i cancelli.

A luglio, sempre del 2024, l'apertura era slittata di qualche settimana. A oggi quei cancelli sono ancora chiusi, tra la forte delusione degli amanti del padel.

«È una presa in giro», sbotta Valerio Satta, amante della disciplina, aggiungendo di essere costretto a dover andare ancora a Cagliari quando vuole giocare: «Come me, a Monserrato gli appassionati sono tanti e hanno diritto a giocare qui in città».

«Se non si è in grado di rispettare le tempistiche e si rimanda sempre, sarebbe meglio non promettere nulla», aggiunge Barbara Pili, altra giocatrice di padel.

Due mesi fa Locci aveva detto a L’Unione Sarda che ci sarebbe stata la manifestazione d’interesse per l'affidamento dei campi a un gestore privato.

