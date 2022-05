Un conducente del Ctm è stato aggredito venerdì sera a Monserrato da un automobilista, che viaggiava assieme al figlio adolescente sulla propria auto, dopo una mancata precedenza.

L’uomo alla guida del mezzo pubblico (in servizio sulla linea 8) era al volante e stava facendo una fermata in via San Gottardo.

L’auto dell’aggressore aveva seguito il bus per alcune centinaia di metri, e quando quest’ultimo si è fermato l’automobilista è salito sul mezzo assieme al figlio e ha aggredito il dipendente del Ctm, che ha riportato alcune contusioni. Uno dei passeggeri ha ripreso tutta la scena con uno smartphone.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno ricevuto dal Ctm anche le registrazioni fatte dalle telecamere di bordo del mezzo pubblico e stanno indagando per risalire al responsabile. Alcuni testimoni hanno segnalato la targa della sua auto.

