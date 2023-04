Grave incidente stradale sulla provinciale 7, all’altezza di Monastir.

Una donna di 31 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata finendo in cunetta.

La 31enne è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo, ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dal veicolo: è rimasta cosciente ma ha riportato un trauma cranico.

Sul posto anche il personale del 118, che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso in codice rosso.

