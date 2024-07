Grave incidente stradale ieri sera a Monastir, dove un’auto con a bordo padre, madre e figlia di 16 anni è uscita fuori strada sulla statale 466.

Ad avere la peggio le due donne, finite in ospedale in codice rosso.

Un 45enne di Monastir alla guida di un Fiat Doblò ha perso il controllo del mezzo, che è uscito fuori strada andando a finire la sua corsa contro alcune piante.

Sul posto i carabinieri per i rilievi, i Vigili del fuoco di Cagliari che hanno estratto le due donne incastrate dall’abitacolo e il personale del 118 che ha prestato le prime cure e trasportato le ferite al pronto soccorso del Brotzu con assegnato un codice rosso. Per fortuna, a quanto si apprende, madre e figlia non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri hanno riscontrato irregolarità nella documentazione del mezzo, che è stato sequestrato e affidato in custodia al proprietario. Escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente.

